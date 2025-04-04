На «Розе Хутор» завершился New Star Camp 2025

Более 230 мероприятий провели на New Star Camp 2025

На горном курорте «Роза Хутор» с 24 по 30 марта проходил спортивно-музыкальный фестиваль New Star Camp, в рамках которого прошло более 230 мероприятий, сообщает пресс-служба фестиваля.

В рамках спортивной программы фестиваля прошел Кубок России по сноуборду в дисциплине Big Air. Золото соревнований взял Ярослав Ленчевский, серебро – Игорь Тараканов, а бронзу – Тимур Дильмиев. Сильнейшей среди девушек стала Алена Дихтярева, а второе и третье место заняли Варвара Романова и Софья Афанасьева.

Также на фестивале прошел финал чемпионата России по фристайлу в дисциплине Big Air.

На фестивале также прошли New Star Invitational, Smart Battle, Fan Jam, Upshift Jump и Volcom Jam.

В рамках мультиформатного джиббинг-спота провели мастер-классы и шоукейсы.

Также на New Star Camp выступили различные артисты, среди которых Guf, Сироткин, Антоха МС и другие.

Между соревнованиями и концертами гости фестиваля успели послушать лекции, посмотреть актуальные фильмы, посмеяться на stand-up show, поймать баланс на горной йоге и поучаствовать в соревнованиях по скейтбордингу на рампе.