Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как получить компенсацию после неудачной пластической операции

Адвокат Матвеев: компенсация полагается после неудачной пластической операции

close
100%
Unsplash

Россияне, которые сделали пластическую операцию и не были довольны ее результатом, могут обратиться в полицию или прокуратуру. Об этом «Пятому каналу» рассказал адвокат Тимур Матвеев, комментируя скандал со звездным пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым.

По его словам, после обращения сотрудники правоохранительных органов должны будут назначить экспертизу.

«Вам не надо взыскивать непосредственного исполнителя, а взыскивается с клиники тогда тот ущерб, который вам причинен, плюс компенсация морального вреда, неустойка, штраф — все, что предусмотрено законом», — отметил эксперт.

В сообщении также отметили, что Хайдаров не собирается приостанавливать свою профессиональную деятельность после жалоб своих пациенток и трагедии с российским продюсером Петром Гавриловым.

«Ну, ее никто же не ограничил. Юридически я законопослушный гражданин», — сказал он.

15 апреля главное следственное управление Следственного комитета по Москве сообщало, что у руководства и врачей клиники IQ Plastique Тимура Хайдарова были проведены обыски после неудачной операции, которую провели Гаврилову. Отмечалось, что следователи приостановили деятельность по оказанию ряда услуг в клинике и опечатали операционные.

Ранее Хайдаров пожаловался на угрозы после трагедии в клинике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами