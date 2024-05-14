Россиянам рассказали, как получить компенсацию после неудачной пластической операции

Россияне, которые сделали пластическую операцию и не были довольны ее результатом, могут обратиться в полицию или прокуратуру. Об этом «Пятому каналу» рассказал адвокат Тимур Матвеев, комментируя скандал со звездным пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым.

По его словам, после обращения сотрудники правоохранительных органов должны будут назначить экспертизу.

«Вам не надо взыскивать непосредственного исполнителя, а взыскивается с клиники тогда тот ущерб, который вам причинен, плюс компенсация морального вреда, неустойка, штраф — все, что предусмотрено законом», — отметил эксперт.

В сообщении также отметили, что Хайдаров не собирается приостанавливать свою профессиональную деятельность после жалоб своих пациенток и трагедии с российским продюсером Петром Гавриловым.

«Ну, ее никто же не ограничил. Юридически я законопослушный гражданин», — сказал он.

15 апреля главное следственное управление Следственного комитета по Москве сообщало, что у руководства и врачей клиники IQ Plastique Тимура Хайдарова были проведены обыски после неудачной операции, которую провели Гаврилову. Отмечалось, что следователи приостановили деятельность по оказанию ряда услуг в клинике и опечатали операционные.

Ранее Хайдаров пожаловался на угрозы после трагедии в клинике.