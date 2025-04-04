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Общественники обсудили меры против распространения информации через фейковые аккаунты

В ОП РФ предложили развивать отечественные платформы
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Unsplash

Взломы аккаунтов россиян приобрели массовый характер. Они создают серьезную угрозу имиджу, профессиональной деятельности их владельцев, а также представляют опасность для государства. Об этом на прошедшем в Общественной палате РФ круглом столе заявил председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, заместитель гендиректора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.

Общественный деятель отметил, что в этом криминальном направлении работают специально обученные люди. По его словам, их след чаще всего ведет на территорию Украины.

Говоря о мерах противодействия этому явлению, Рифат Сабитов напомнил, что недавно вступил в силу закон о деанонимизации каналов в социальных сетях.

Эксперт пояснил, что это нововведение способствует упорядочиванию деятельности соцсетей и позволяет устанавливать источники распространения информации.

Председатель правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин поделился статистикой по закону о блогерах-десятитысячниках.

Парламентарий уточнил, что за пять месяцев действия закона в Роскомнадзор поступило более 214 тыс. заявлений, из которых зарегистрировано более 134 тыс.

Директор департамента развития коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России Екатерина Ларина рассказала о работе ведомства по противодействию цифровым угрозам.

Она сообщила, что в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» Минцифры совместно с НИИ «Интеграл» запустили платформу по мониторингу фишинговых ресурсов и утечек персональных данных. В 2023 году было выявлено больше 214 тыс. таких ресурсов, в 2024 — более 314 тыс., и большая часть из них была заблокирована.

Эксперт РОЦИТ, журналист, резидент проекта «Телега online», выпускник проекта «Мастерская новых медиа» Илья Гогуа предложил комплексный подход к защите пользователей. Вместо исключительно запретительных мер он призвал развивать отечественные цифровые платформы, которые, будучи в правовом поле России, смогут обеспечить независимость от иностранного влияния.

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