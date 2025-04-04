В России хотят обязать маркетплейсы сопровождать товары сертификатами

В России продолжают работать над законопроектом «О платформенной экономике», который в том числе обяжет сопровождать товары на маркетплейсах сертификатами, в случае принятия закон вступит в силу в марте 2026 года. Об этом «Парламентской газете» сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, который курирует разработку этого законопроекта.

Документ позволит сделать отношения между потребителями, производителями и продавцами товаров, а также теми, кто оказывает услуги, более прозрачными. Сейчас он проходит итоговые согласования. В основном регулирование коснется маркетплейсов, поскольку в проекте закона зафиксировали их обязанности. Так, например, они должны будут проверять продавцов в государственных информационных системах — ЕСИА или ЕГРЮЛ/ЕГРИП — при подписании договора. В карточках товаров должны быть указаны наличие свидетельства о госрегистрации, сертификатов, деклараций о соответствии.

Кроме того, маркетплейс должен будет указать в карточке, подлежит ли продукция маркировке в соответствии с законом, а также сформировать честную поисковую выдачу.

В марте Ассоциация компаний розничной торговли, представляющая интересы крупнейших российских ритейлеров, обратилась в Федеральную антимонопольную службу с предложением ограничить объем инвестиций маркетплейсов в скидки.

Ранее сообщалось, что популярный маркетплейс расширил функциональность витрин продавцов.