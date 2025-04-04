Омбудсмен выяснит, есть ли братья и сестры у убитого ножницами мальчика из Казани

Семья из Казани, где 27-летнюю мать подозревают в убийстве пятилетнего сына ножницами, на учете не состояла. Об этом «Газете.Ru» сообщила детский омбудсмен в Республике Татарстан Ирина Волынец. По ее словам, сейчас выясняется, есть ли в семье другие дети и где в момент трагедии находился отец.

«В связи с шокирующим происшествием, повлекшим гибель пятилетнего ребенка, уполномоченным по правам ребенка совместно с правоохранительными органами проводится тщательная проверка. В ходе нее будет установлено, что именно привело к этой трагедии, каковы были условия жизни ребенка, а также выяснено, есть ли в семье другие несовершеннолетние и где находился отец. Семья на учете не состояла», — сказала Волынец.

4 апреля региональная прокуратура сообщила, что в квартире дома по улице Фучика в Казани было найдено тело пятилетнего мальчика с колюще-режущими ранениями. По версии следствия, его зарезала 27-летняя мать, находившаяся в неадекватном состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

Telegram-канал 112 сообщает, что для убийства сына использовались ножницы. Полицию мать вызвала сама.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае мать ударила ножом годовалого сына.