Социолог назвал перенос муниципальных выборов в Абхазии правильным решением

Перенос проведения муниципальных выборов в Абхазии на осень — своевременное и правильное решение, заявил в беседе с «Газетой.Ru» директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

Социолог отметил, что в последнее время в республике происходили интенсивные политические события, состоялись выборы президента.

Чтобы состоялся следующий этап — муниципальные выборы — необходимо время для формирования предстоящей повестки с учетом обновленных приоритетов республики, считает Виктор Потуремский.

«Нужно провести четкую черту между президентскими и муниципальными выборами в Абхазии», — пояснил он.

Второй причиной переноса выборов социолог назвал приближающийся туристический сезон в республике.

«Туризм имеет огромное значение для экономики Абхазии. Совместить приезд большого числа гостей и традиционную занятость местного населения в этот период с проведением важных муниципальных выборов было бы безответственно и бессмысленно», — заявил Виктор Потуремский.

4 апреля единогласным решением Народное собрание Республики Абхазия отложило проведение муниципальных выборов до 8 ноября. Выборы в органы местного самоуправления должны были пройти 6 апреля.

В Народном собрании республики пояснили, что перенос даты позволит избирательной системе прийти в равновесие, избежать перегрузок и подготовиться к избирательной кампании в более спокойной и конструктивной обстановке.