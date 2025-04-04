Социолог назвал перенос муниципальных выборов в Абхазии правильным решением

Перенос проведения муниципальных выборов в Абхазии на осень — своевременное и правильное решение, заявил в беседе с «Газетой.Ru» директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.
Социолог отметил, что в последнее время в республике происходили интенсивные политические события, состоялись выборы президента.
Чтобы состоялся следующий этап — муниципальные выборы — необходимо время для формирования предстоящей повестки с учетом обновленных приоритетов республики, считает Виктор Потуремский.
«Нужно провести четкую черту между президентскими и муниципальными выборами в Абхазии», — пояснил он.
Второй причиной переноса выборов социолог назвал приближающийся туристический сезон в республике.
«Туризм имеет огромное значение для экономики Абхазии. Совместить приезд большого числа гостей и традиционную занятость местного населения в этот период с проведением важных муниципальных выборов было бы безответственно и бессмысленно», — заявил Виктор Потуремский.
4 апреля единогласным решением Народное собрание Республики Абхазия отложило проведение муниципальных выборов до 8 ноября. Выборы в органы местного самоуправления должны были пройти 6 апреля.
В Народном собрании республики пояснили, что перенос даты позволит избирательной системе прийти в равновесие, избежать перегрузок и подготовиться к избирательной кампании в более спокойной и конструктивной обстановке.