Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отец и сын нашли во время раскопок древний артефакт, поставивший в тупик ученых

LADBible: в Британии отец и сын откопали древний артефакт, удививший экспертов
close
LADbible

В Англии отец и сын нашли во время раскопок древний артефакт, поставивший в тупик ученых, пишет LADBible.

Во время обычной поездки с металлоискателем в Линкольншире Эндрю Джохеган и его 12-летний сын Артур совершили открытие. В последний день своего путешествия они обнаружили редкий золотой артефакт, предположительно относящийся к англосаксонскому периоду.

Небольшой, но ценный предмет высотой всего 2,5 см, изготовленный из почти чистого золота, сразу привлек их внимание. Несмотря на слабый сигнал детектора, который обычно указывает на железо или современный мусор, Эндрю решил проверить находку.

«Как только я увидел золото в земле, все стало по-настоящему серьезным. Это был невероятный момент. Мы нашли потерянный кусочек истории», — вспоминает Эндрю, имеющий опыт в ювелирном деле.

Артефакт украшен замысловатыми узорами из витой проволоки и гранулированного золота. Изначально он, вероятно, был полым, но за столетия под землей сплющился под давлением почвы и сельскохозяйственной деятельности.

Сейчас эксперты изучают находку, пытаясь определить ее точное назначение. Одна из версий — это мог быть металлический наконечник ножен, но его дизайн не соответствует известным образцам, поэтому обсуждения на эту тему еще ведутся.

Если артефакт признают «сокровищем» по британскому закону 1996 года, его могут выкупить для музея. Тем временем Эндрю, вдохновленный находкой, планирует создать коллекцию ювелирных изделий, включая обручальное кольцо с аналогичным орнаментом.

Ранее в Британии нашли монеты, которым почти 600 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами