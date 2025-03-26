В Англии отец и сын нашли во время раскопок древний артефакт, поставивший в тупик ученых, пишет LADBible.

Во время обычной поездки с металлоискателем в Линкольншире Эндрю Джохеган и его 12-летний сын Артур совершили открытие. В последний день своего путешествия они обнаружили редкий золотой артефакт, предположительно относящийся к англосаксонскому периоду.

Небольшой, но ценный предмет высотой всего 2,5 см, изготовленный из почти чистого золота, сразу привлек их внимание. Несмотря на слабый сигнал детектора, который обычно указывает на железо или современный мусор, Эндрю решил проверить находку.

«Как только я увидел золото в земле, все стало по-настоящему серьезным. Это был невероятный момент. Мы нашли потерянный кусочек истории», — вспоминает Эндрю, имеющий опыт в ювелирном деле.

Артефакт украшен замысловатыми узорами из витой проволоки и гранулированного золота. Изначально он, вероятно, был полым, но за столетия под землей сплющился под давлением почвы и сельскохозяйственной деятельности.

Сейчас эксперты изучают находку, пытаясь определить ее точное назначение. Одна из версий — это мог быть металлический наконечник ножен, но его дизайн не соответствует известным образцам, поэтому обсуждения на эту тему еще ведутся.

Если артефакт признают «сокровищем» по британскому закону 1996 года, его могут выкупить для музея. Тем временем Эндрю, вдохновленный находкой, планирует создать коллекцию ювелирных изделий, включая обручальное кольцо с аналогичным орнаментом.

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