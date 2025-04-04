Петербургский подросток после ссоры с бабушкой облил ее кипятком

78.ru: в Петербурге подросток облил свою бабушку кипятком после ссоры

В Петербурге 17-летний юноша облил свою 75-летнюю бабушку кипятком после ссоры. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 29 марта в квартире дома, расположенного на проспекте Наставников. Подросток поссорился с бабушкой, после чего пожилая женщина налила себе чай, а внук подошел к ней и плеснул кипятком из чашки в пенсионерку.

В результате пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у нее термические ожоги головы, груди и шеи второй степени — поражено 14% тела. У нее также образовалась инфицированная рана.

Внук пенсионерки ранее состоял на учете в полиции, чему поспособствовала сама пожилая женщина. Он обучается на педагога музыкального образования в колледже.

Ранее в Уфе семимесячный ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком.