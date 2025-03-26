В Уфе семимесячный ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком

В Башкирии младенец получил тяжелые ожоги, опрокинув на себя чайник

В Башкирии врачи борются за жизнь семимесячного ребенка, который обварился кипятком, опрокинув на себя чайник. Об этом сообщает минздрав республики.

Инцидент произошел в одном из сел Дуванского района республики, семимесячный младенец обварился кипятком из чайника. Пострадавший получил ожоги 30% поверхности тела, включая плечи, спину и ноги.

Вертолетом санавиации ребенок был доставлен в ожоговый медицинский центр в Уфе. Подробности о состоянии младенца неизвестны, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Оренбурге восьмилетняя девочка обварилась супом из упавшей на нее кастрюли. . Ребенок потянул провод электрической плиты, в этот момент на ней находилась кастрюля с горячим супом. Плита пошатнулась, после чего кастрюля опрокинулась на пострадавшую, девочка получила ожоги 50% тела.

Ранее в Петербурге годовалый мальчик обварился, опрокинув на себя заварочный чайник.