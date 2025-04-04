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Восьмилетний мальчик загрыз десятилетнего друга, пострадавшего не спасли

В Индии восьмилетний мальчик загрыз десятилетнего друга, пострадавшего не спасли
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Shutterstock

В Индии игра детей закончилась трагедией: один ребенок покусал другого так, что последний не выжил. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш 2 апреля. По информации издания, пока родители десятилетнего мальчика были на ферме, к ребенку пришел в гости восьмилетний сосед. Поначалу дети мирно играли, но затем у них случился конфликт. Восьмилетний гость якобы так сильно разозлился на приятеля, что набросился на него и сильно покусал его, после чего убежал. Пострадавший звал на помощь. Его крики услышали соседи. Когда они подоспели к мальчику, то увидели, что он потерял сознание и истекает кровью.

Они погрузили мальчика в машину и отвезли в ближайшую больницу. Медикам не удалось спасти ребенка, так как он потерял слишком много крови.

Правоохранительные органы проводят расследование. Нападавший мальчик направлен на психиатрическую экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Индии учителя совершили запретный ритуал с учеником ради процветания школы.

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