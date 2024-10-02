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В Индии второклассника принесли в жертву ради удачи и процветания школы

В Индии учителя принесли в жертву ученика ради процветания школы

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Global Look Press

В индийском штате Уттар-Прадеш руководство и учителей частной школы обвинили в ритуальном убийстве ученика. Об этом сообщает The Economic Times.

Инцидент произошел в городе Хатхрас 23 сентября. Полиция арестовала педагогов и директора частной школы по подозрению в ритуальном убийстве. Мужчины похитили 11-летнего мальчика и убили его во время ритуала «черной магии», который якобы должен был принести их школе процветание и успех.

Ребенка предположительно задушили в одной из комнат общежития, тело мальчика обнаружили его одноклассники. Администрация образовательного учреждения пыталась скрыть преступление, сообщив родителям, что их сыну якобы стало плохо.

Полиция арестовала директора, его родственника и трех учителей. В ходе расследования и обысков у них нашли различные ритуальные предметы. Также выяснилось, что до этого подозреваемые пытались убить еще одного ученика, девятилетнего мальчика. Сейчас частная школа закрыта, в ее работе нашли многочисленные нарушения. Родители погибшего призвали приговорить обвиняемых к смертной казни, которая разрешена в Индии.

Ранее в Анголе 50 человек погибли из-за теста на колдовство.

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