В России пройдут фестивали и акции в честь Дня здоровья

В разных городах России с 4 по 13 апреля пройдут фестивали и акции, приуроченные к Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля. Их цель — призвать россиян всех возрастов вести здоровый образ жизни. Об этом сообщили в АНО «Национальные приоритеты», которая оказывает информационную поддержку Дня здоровья и приуроченных к нему событий.

На цифровых носителях наружной рекламы в регионах разместят тематические баннеры.

Кроме того, специалисты АНО «Национальные приоритеты» разработали цифровые поздравительные открытки, которыми можно будет поделиться c родными и близкими в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также стикеры для мессенджеров Telegram и Viber.

Для взрослых людей всероссийское общественное движение «Волонтеры медики» организует терапевтические проверки здоровья. С 1 по 30 апреля они пройдут на государственных и коммерческих предприятиях, в вузах и колледжах, торговых центрах и общественных местах. Желающие узнают о показателях своего организма, получат рекомендации по ведению здорового образа жизни.

Для школьников волонтеры совместно с представителями региональных органов исполнительной власти проведут всероссийский урок «Будь здоров!».

На центральных площадках городов пройдут «Фестивали здоровья» — там организуют площадки-станции «Физическая активность», «Психическое здоровье», «Диспансеризация» и другие. Популяризация здорового образа жизни — неотъемлемая часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Кроме того, свои двери для всех желающих 5 апреля откроет Пироговский Университет. На следующий день команда университета проведет мастер-классы и лекции в московских парках Кузьминки, Фили, Ходынское поле, музее-заповеднике «Царицыно», Биомузее и Дарвиновском музее. Подробнее на сайте пироговфест.рф.

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина напомнила, что в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» реализуется федеральный проект «Здоровье для каждого». Он включает систему мер укрепления здоровья населения, в частности, модернизацию медицинской профилактики и ее оказание на рабочем месте.

«Планируется широкое внедрение выездных медицинских осмотров на предприятиях с последующим диспансерным наблюдением сотрудников с выявленными факторами риска. С учетом данной задачи запланировано расширение сети и переоснащение центров здоровья» — отметила Драпкина.