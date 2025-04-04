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Стало известно, на что россияне обращают внимание при выборе продуктов

Россияне при выборе продуктов обращают внимание на цену и репутацию бренда
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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Больше половины — 63% — россиян при выборе продуктов обращают внимание на цену. На втором месте оказалась репутация бренда (47%), а замкнули тройку лидеров рекомендации знакомых (43%). Это показал о исследование платформы безтендера.рф, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Кроме этого, в пятерку важных факторов вошли узнаваемость компании (34%) и амбассадоры бренда (32%).

Что интересно, такие факторы, как наличие скидок и экологичность, оказались в самом конце списка — 21% и 7% соответственно. А вот ориентируются на страну-производителя товара россияне в зависимости от продукта (42%).

Скидки и стоимость товара остаются ключевыми факторами для молодых россиян в возрасте 18-25 лет, тогда как более старшие — от 25 до 45 лет — ориентируются на качество. Высокую цену продукта россияне могут оправдать кейсами компаний, которые подтверждают пользу продукта.

В рекламе товаров для россиян наиболее важен внешний вид и описание продукта (87%). Больше половины при этом считают, что в рекламе производитель должен транслировать экспертизу бренда и результат использования продукта (68% и 56% соответственно).

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