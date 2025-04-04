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Врач рассказала, каким должен быть перекус офисных сотрудников

Врач Русакова: фрукты должны быть в составе перекуса офисных сотрудников
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Pexels

В составе перекусов офисных сотрудников обязательно должны быть продукты, богатые белком и пищевыми волокнами, а также теплые напитки. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, чай или кофе с молоком без сахара помогут утолить несильный голод, а также вывести лишнюю жидкость из организма, что важно для состояния почек и сердечно-сосудистой системы. Она отметила, что в ягодах, фруктах и овощах есть витамины и антиоксиданты, которые поддержат зрение и работу мозга, а также пищевые волокна, нормализующие работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и выводящие из организма холестерин.

Врач добавила, что белковые продукты улучшат обмен веществ и работу иммунитета.

«Белок содержится в молочных продуктах, кисломолочных напитках, сырах, нежирных сортах мяса, рыбе и морепродуктах. Он есть и в орехах с семенами, но они калорийны, поэтому порция для женщин должна составлять 30 граммов, а для мужчин — 50», — заключила Русакова.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок до этого говорил, что кофе поможет офисным сотрудникам снизить вред от длительного сидячего образа жизни. По его словам, такой образ жизни негативно влияет на здоровье сосудов и сердца.

Ранее врач рассказала, чем опасны диетические напитки.

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