Юрист объяснил, что делать, если в ресторане вымогают чаевые

В соответствии с действующим потребительским законодательством РФ, оставление чаевых является добровольным действием посетителя и не может быть навязано персоналом ресторана. Эту позицию подтверждает официальная интерпретация Роспотребнадзора, который неоднократно заявлял о том, что размер оплаты за предоставленные услуги должен строго соответствовать согласованному между сторонами договору оказания услуг общественного питания, рассказал «Газете.Ru» Владимир Кузнецов — вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству.

Следовательно, чаевые не являются обязательным платежом. Это означает, что ресторан не имеет права требовать дополнительные деньги за обслуживание, поскольку у потребителя нет обязанности платить чаевые, отметил он.

«На практике часто возникают ситуации, когда в счет автоматически включается так называемый «сервисный сбор» в размере 10-15% от общей суммы заказа. Многие посетители ошибочно полагают, что это стандартная процедура и отказаться от такой надбавки невозможно. Однако это заблуждение — по закону клиент вправе требовать исключения данного пункта из счета и оплачивать только фактически потребленные блюда и напитки», — объяснил эксперт.

Важно понимать, что можно требовать исключения сервисного сбора из счета, отказаться от оплаты нежелательных дополнительных сумм, а также оставить любую сумму на свое усмотрение или вообще отказаться от чаевых.

«С другой стороны, сотрудники ресторана не вправе обязывать клиента платить за обслуживание против его воли, игнорировать требования посетителя об изменении счета либо удерживать принадлежащие клиенту денежные средства. Таким образом, любое принуждение к выплате чаевых, будь то явное требование или скрытое включение дополнительных процентов в счет, можно расценивать как незаконное требование», — резюмировал юрист.

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