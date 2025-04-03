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В Ленобласти сожитель избил любимую и несколько раз обжег утюгом

В Мурино мужчину задержали за истязание сожительницы утюгом
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Depositphotos

В Ленобласти мужчину подозревают в разбое после избиения сожительницы и кражи. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Мурино. По словам собеседника, пара выпивала. В какой-то момент 45-летний подозреваемый стал избивать 48-летнюю возлюбленную. Партнер наносил удары по голове и туловищу, позже схватился за утюг и несколько раз приложил к коже пострадавшей.

«Далее он забрал у сожительницы золотую цепочку стоимостью 50 тысяч рублей и скрылся», – сообщается в публикации.

В результате женщина попала в больницу с ожогами рук и ног второй и третьей степени. Помимо этого, она получила черепно-мозговую травму и ушибы мягких тканей. Ее состояние медики оценили как средней степени тяжести.

Позже женщина обратилась в полицию. Ее возлюбленного задержали, в его отношении возбудили уголовное дело.

Известно, что в 1996 году он уже отбывал наказание за тяжкое преступление, а в 2024 году его снова привлекли к ответственности, но за кражу.

Ранее очевидцы избили мужчину, пытавшегося изнасиловать девушку в хиджабе.

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