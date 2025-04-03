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Очевидцы избили мужчину, пытавшегося изнасиловать девушку в хиджабе

В Казахстане мужчина пытался надругаться над девушкой и был избит очевидцами
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Bill Roque/Shutterstock/FOTODOM

В Казахстане прохожие напали на мужчину, который, по их словам, изнасиловал девушку в хиджабе. Об этом сообщает Orda.kz.

Инцидент произошел в Актау. По предварительной информации, он пытался надругаться над девушкой, но не довел замысел до конца. Знал ли он пострадавшую, не уточняется.

«Он избил ее, свалил на землю, затем она упала в обморок. Он был задержан, когда пытался сбежать», – рассказал один из очевидцев.

Якобы, обратив внимание на ситуацию, свидетели избили мужчину. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как мужчина с окровавленным лицом лежит на асфальте.

В комментарии для журналистов представители полиции рассказали, что по факту попытки изнасилования возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали, на данный момент он находится под арестом. О том, привлекли ли к ответственности избивавших мужчину очевидцев, в полиции не рассказали.

Ранее в Петербурге задержали подозреваемого в надругательстве над юношей в туалете.

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