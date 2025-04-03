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Стартовал конкурс творческих работ «Памяти героев верны!»

Фонд «Защитники Отечества» объявил о старте конкурса работ памяти героев СВО
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Фонд «Защитники Отечества» объявил о старте Всероссийского конкурса творческих работ «Памяти героев верны!». Главная цель конкурса — сохранение памяти о героях и событиях специальной военной операции, сообщает официальный Telegram-канал фонда. Творческие работы будут принимать с 3 апреля по 7 июля.

Все желающие могут стать участниками конкурса в девяти творческих номинациях, которые посвящены героизму бойцов на СВО. Также существуют две специальные номинации: одна из них от «Движения Первых», а вторая от Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Организаторы подведут итоги в ноябре. В декабре пройдет торжественная церемония награждения победителей.

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