Стартовал конкурс творческих работ «Памяти героев верны!»

Фонд «Защитники Отечества» объявил о старте Всероссийского конкурса творческих работ «Памяти героев верны!». Главная цель конкурса — сохранение памяти о героях и событиях специальной военной операции, сообщает официальный Telegram-канал фонда. Творческие работы будут принимать с 3 апреля по 7 июля.

Все желающие могут стать участниками конкурса в девяти творческих номинациях, которые посвящены героизму бойцов на СВО. Также существуют две специальные номинации: одна из них от «Движения Первых», а вторая от Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Организаторы подведут итоги в ноябре. В декабре пройдет торжественная церемония награждения победителей.