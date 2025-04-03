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В трех российских городах бесплатно раздали вещи отечественных производителей

Партия «Новые люди» провела акцию в поддержку российских брендов
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Партия Новые люди/VK

Партия «Новые люди» провела в трех российских городах акцию «Меняй на российское», в рамках которой можно бесплатно обменять любой предмет гардероба западного бренда на вещи от отечественных производителей, сообщает РЕН ТВ.

В рамках акции в торговых центрах открыли павильоны с одеждой 14 российских компаний.

Как отметил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, российские товары ничем не уступают западным.

«Если мы в России уже делаем лучше, зачем они нам все нужны? Они свой выбор сделали, они когда-то ушли из России, предали своих покупателей, закрыли рабочие места», — сказал он.

По словам Нечаева, из-за роста спроса на российскую одежду производители нарастили мощности.

«Сейчас в России более 30 тыс. организаций по пошиву одежды. Наши бренды активно замещают ушедшие», — добавил он.

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