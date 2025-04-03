В Челябинске 12-летний мальчик шел 10 км домой пешком, так как таксист отказался везти его

В Челябинске таксист не повез 12-летнего мальчика, и тот шел домой пешком 10 км

В Челябинске местная жительница возмутилась поведением таксиста, который отказался везти ее сына-школьника без взрослых. При этом у мальчика разрядился мобильный телефон, он не мог связаться с семьей и несколько часов возвращался домой пешком. Об этом женщина рассказала в беседе с kp.ru.

По словам женщины, в тот день сын гулял с другом в другом районе. Когда пришло время возвращаться домой, мальчик обнаружил, что батарея у его телефона села. Через друга он связался с матерью. Женщина не смогла забрать сына сама, так как была на работе, поэтому отец ребенка вызвал ему такси.

Мальчик попрощался с другом и тот быстро ушел. Школьник собирался сесть в подъехавшее такси, когда водитель опустил стекло, поинтересовался, будут ли в салоне с несовершеннолетним взрослые и, получив отрицательный ответ, отменил заказ и уехал.

Школьник немного подождал другую машину и через несколько минут принял решение идти домой пешком. В это время встревоженные отменой поездки водителем попытались связаться с ним, но тот не ответил.

«Он сбрасывал звонки на протяжении двух часов! Я рыдала, ездила по улицам, искала ребенка. Позвонила в полицию, оформила заявку о том, что мой ребенок потерялся», — поделилась челябинка.

Спустя 2,5 часа ребенок вернулся домой и рассказал о случившемся. Мальчик преодолел более 10 км.

Женщина посетовала на таксиста, который мог бы ответить на ее звонки, а также поинтересоваться у самого ребенка, все ли у него в порядке.

«Если бы он ответил на наш звонок, мы бы через него передали, чтобы ребенок стоял возле магазина и ждал меня, а не шел пешком домой 10 километров. Зачем тогда существует детский тариф, если мы не можем быть уверены, что дети в безопасности с водителем?» — возмутилась женщина.

Она также рассказала, что очень расстроена реакцией на ее историю в соцсетях. Челябинка утверждает, что после того, как она поделилась своими переживаниями в сети, ее накрыла волна хейта: люди обвинили ее в безответственном поведении.

Ранее петербурженка взыскала с водителя такси, наехавшего на ее на переходе, 1,5 млн рублей.