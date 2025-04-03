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Россиянин ограбил 70-летнюю женщину-дворника, угрожая осколком бутылки

В Липецке мужчина ограбил 70-летнюю женщину-дворника, угрожая осколком бутылки
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Пресс-служба УМВД России по Липецкой области

В Липецке правоохранительные органы задержали 28-летнего местного жителя по подозрению в разбойном нападении на работницу коммунальных служб. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел ранним утром у одного из домов на улице Космонавтов. 70-летняя женщина подметала дорогу, когда к ней подкрался незнакомец и, угрожая осколком бутылки, потребовал у нее ценные вещи. Пенсионерка без раздумий отдала смартфон.

Через час нарушителя закона задержали патрульные. Злоумышленник признался, что попытался сдать украденный телефон в несколько ломбардов, но принимать его отказались. Осознав, что получить вознаграждение за украденное не получится, преступник избавился от гаджета.

Ущерб, причиненный пенсионерке, составил около восьми тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» УК РФ, фигурант заключен под стражу. До этого мужчина уже был судим за кражу и хранение наркотиков.

Ранее в Москве пассажира задержали за нападение с ножом на сотрудника метро.

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