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Суд над бизнес-тренером Аязом Шабутдиновым отложили в третий раз

Первое заседание по делу Шабутдинова вновь перенесли
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Рассмотрение по существу дела блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова вновь отложено из-за того, что обвиняемого не доставили в суд.

Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда г. Москвы.

Шабутдинова обвиняют в 113 эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК) из-за продажи образовательных курсов. Его задержали в ноябре 2023 года, с тех пор мужчина остается в СИЗО. Ущерб от его действий оценили более чем в 57 млн руб.

Рассмотрение по существу дела бизнес-тренера переносят уже третий раз, изначально оно было запланировано на конец февраля 2025-го. Накануне, 2 апреля блогер впервые признал вину, выложив в соцсети соответствующий пост с извинениями и обещанием возместить ущерб.

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