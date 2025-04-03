Суд над бизнес-тренером Аязом Шабутдиновым отложили в третий раз

Рассмотрение по существу дела блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова вновь отложено из-за того, что обвиняемого не доставили в суд.

Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда г. Москвы.

Шабутдинова обвиняют в 113 эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК) из-за продажи образовательных курсов. Его задержали в ноябре 2023 года, с тех пор мужчина остается в СИЗО. Ущерб от его действий оценили более чем в 57 млн руб.

Рассмотрение по существу дела бизнес-тренера переносят уже третий раз, изначально оно было запланировано на конец февраля 2025-го. Накануне, 2 апреля блогер впервые признал вину, выложив в соцсети соответствующий пост с извинениями и обещанием возместить ущерб.

Ранее в России предложили разработать критерии для профессиональных коучей.