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В Барнауле дети спасли мать от побоев пьяного отца

В Барнауле мужчина избивал жену на глазах у детей
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Global Look Press

На Алтае дети спасли мать от пьяного отца, несовершеннолетние затащили дебошира в комнату и вызвали полицию. Об этом сообщает пресс-служба управления по обеспечению деятельности мировых судей.

Между супругами возник конфликт из-за близких родственников женщины, в ходе ссоры мужчина жестоко избил жену и повалил ее на пол. На помощь матери бросились дети, они сумели оттащить от пострадавшей разъяренного отца, заперли его в другой комнате и вызвали полицию.

Долго удерживать дебошира несовершеннолетние не смогли, он вырвался, начал крушить мебель и угрожать жене. Прибывший наряд полиции задержал злоумышленника. В ходе расследования барнаулец не признал своей вины.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.

До этого сообщалось, что в Татарстане наказали мужчину, который вывез экс-жену в лес с целью примирения. 51-летний нетрезвый мужчина решил помириться с бывшей женой. Он связал женщине руки, вывез её в лес, избил и угрожал физическим устранением, требуя вновь выйти за него замуж. Агрессор отпустил женщину лишь после того, как та согласилась принять его предложение.

Ранее во Владивостоке полицейский избил бывшую жену, когда приехал за ребенком.

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