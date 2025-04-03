Россиянка защищала в суде сожителя, истязавшего ее детей

Жительница Камчатки защищала в суде своего сожителя, которого обвинили в избиении ее детей. Об этом сообщает прокуратура Камчатского края.

По данным следствия, 30-летняя жительница Петропавловска-Камчатского давала показания по делу об истязании собственных детей. Защищая сожителя, она заявила, что он не издевался над детьми и не применял к ним физическую силу.

В отношении солгавшей свидетельницы было возбуждено уголовное дело. Факты ненадлежащего обращения с детьми полностью нашли свое подтверждение. Обвиняемый был приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

До этого сообщалось, что в Забайкальском крае отец, истязавший маленькую дочь, ответит в суде за покушение на ее жизнь. Об этом сообщает прокуратура региона. Мужчина остался один дома со своей 10-месячной дочерью. Девочка заплакала, отец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался ее успокоить. Он несколько раз ронял ее на пол, придавливая своим телом, обжег горящей сигаретой шею, спину и палец правой кисти девочки, хватал ее руками за лицо и с силой ударил головой о пол. Девочку с тяжелыми травмами спасли медики.

Ранее пьяный петербуржец избил молотком пасынка, который заступился за мать.