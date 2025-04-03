Россиянин пробил окно блинами от штанги и катался голым в лифте, пока его не задержали

В Воронеже мужчина сбросил с 15-го этажа блин от штанги и катался в лифте голым

В Воронеже правоохранители задержали хулигана, который вел себя неадекватно. Об этом сообщили «Вести Воронеж».

По информации СМИ, инцидент с участием нарушителя произошел в доме №2/2 по улице Сельской. Сначала мужчина выбрасывал из окна своей квартиры на 15-м этаже блины от штанги, одним из них он разбил стеклопакет. Части спортивного инвентаря приземлились на припаркованные у дома автомобили. Затем он вышел в подъезд полностью голым и пытался попасть в квартиры к соседям. Когда ему никто не открыл, он принялся кататься на лифте.

Прибывшие на место ЧП полицейские задержали дебошира.

По словам жильцов дома, они страдают от выходок соседа уже год. Периодически его забирают в полицию, но через время он возвращается домой и все начинается сначала.

Ранее под Краснодаром на видео попало, как голый мужчина с мечом убегал по дороге.