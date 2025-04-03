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Аналитик оценил шесть лет работы Токаева на посту президента Казахстана

Аналитик Борисов: Токаев сформировал свой собственный политический стиль
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Гавриил Григоров/РИА Новости

За 6 лет на посту президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев сформировал свой собственный политический стиль, заявил в интервью «Деловому Казахстану» российский эксперт, глава «Сибирского общества международных исследований» Денис Борисов.

«Токаев взял курс на расширение демократических основ казахстанского общества. Он изменил основной закон, добровольно сократил полномочия исполнительной власти, расширил парламенту возможности управления государством, вернул выборность на муниципальном и частично на региональном уровнях», — сказал он.

Также Борисов отметил, что в Казахстане на протяжении 6 лет заметен постоянный процесс изменений политической системы.

«Токаев сохраняет концентрацию ресурсов и политической воли на продолжении реформ», — сказал аналитик.

По мнению Борисова, Казахстан сохраняет баланс между социальными обязательствами и задачами развития.

«В Казахстане запущено строительство и угольных, и газовых, и атомных электростанций. Энергетическая доступность является одним из ключевых условий для диверсификации экономики страны в сторону производства товаров с высокой добавленной стоимостью», — заключил аналитик.

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