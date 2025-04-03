В деле о хищении «Пеленгатором» 100 млн рублей появился новый фигурант

Бывший сотрудник акционерного общества (АО) «Научно-производственный комплекс «Пеленгатор» Валентин Голубенко объявлен в международный розыск по делу о хищении 100 млн рублей на государственном оборонном заказе. Об этом сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления Следственного комитета России.

В октябре ведомство сообщало, что бывший генеральный директор АО Валерий Дрогалин и его подчиненный Александр Богданов обвиняются в хищении указанной суммы. Дрогалин был помещен под домашний арест, Богданов – под стражу. В новом релизе СК в деле о мошенничестве в особо крупном размере значится также экс-сотрудник «Пеленгатора» Валентин Голубенко.

Согласно информации ведомства, в период с 2015 по 2017 год указанные лица посредством оформления фиктивных документов о выполнении этапов работ по созданию техустройств присвоили более 100 млн рублей. Суд поместил Богданова и Дрогалина под домашний арест. Голубенко объявлен в международный розыск.

В СК добавили, что для обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других взысканий на имущество Богданова и Дрогалина наложен арест на сумму более 5 млн рублей. Кроме того, обвиняемые возместили ущерб государству в размере более 2 млн рублей.

Ранее Минобороны потребовало 390 млн рублей с завода, выпускающего самолеты.