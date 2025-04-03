Очевидец: при пожаре на Онежском судостроительном заводе есть погибшие

В Петрозаводске рассказали, что при пожаре на судостроительном заводе погибли двое сварщиков

При пожаре на территории Онежского судостроительного завода в Петрозаводске погибли два работника склада, сообщила «Газете.Ru» местная жительница Галина. По ее словам, мужчины проводили сварочные работы и «пролили горючее» — это стало причиной пожара.

«У подруги там муж работает на данный момент. Пожар начался из-за двух работников склада — они сваривали что-то и пролили горючее. Мужчины погибли, один пожарный в больнице», — заявила Галина.

Другая жительница Петропавловска Светлана рассказала «Газете.Ru», что сначала загорелся цех, а потом произошел взрыв – он был такой мощный, что сорвало крышу.

«Там супруг был с самого начала, сейчас уехал. Вначале загорелся цех, приехала одна машина пожарная и одна скорая. Потом через некоторое время был слышен взрыв: хлопнуло так, что вырвало панели и крышу сорвало. На территорию еще две скорые примчали и подъехал автобус. Туда бегом нерусские работники загружались — кто в спецодежде, кто успел переодеться», — сказала Светлана.

Пожар на территории Онежского судостроительного завода в Петрозаводске произошел 3 апреля.

По данным канала Telegram-канал SHOT, огонь охватил четвертый цех предприятия, где, по предварительным данным, находились емкости с горючими материалами.

В результате инцидента пострадали два человека — сварщики, работавшие на заводе. Обоих госпитализировали в тяжелом состоянии.

Предварительной причиной пожара назвали взрыв газового баллона, который привел к распространению огня. На месте происшествия работают экстренные службы.

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