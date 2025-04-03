Россиянке в поликлинике отрубило часть пальца, но она настояла на рентгене спины

В Барнауле поход на обследование спины в поликлинику для 47-летней местной жительницы закончился обращением в травматологическое отделение больницы. Как утверждает пациентка, сотрудница поликлиники случайно отрубила ей часть пальца, прищемив его металлической дверью. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на потерпевшую.

Инцидент произошел 31 марта в поликлинике №7. По словам женщины, из-за боли в спине она пришла в учреждение вместе с мужем к 15:30 — на это время было назначено обследование.

«Забрала талончик, открыла дверь, иду с болями, порожек переступила, держусь за косяк. А в это время сотрудница, пропустившая меня, взялась за ручку и с силой захлопнула тяжеленную дверь», — поделилась потерпевшая.

После этого женщина увидела, как часть ее большого пальца с правой руки покатилась по полу. После инцидента в кабинет вошел травматолог и оказал пациентке первую помощь. Женщина утверждает, что он предлагал сохранить часть пальца, но его просьбу медики якобы назвали глупостью.

«После этого я настояла, чтобы мне сделали все-таки рентген спины, потому что попасть в поликлинику очень сложно. У женщины, которая делала рентген, тряслись руки, но она не извинилась даже за ЧП с дверью», — посетовала потерпевшая.

По словам пациентки, медицинский сотрудник приговаривала, что «даже старые люди по сравнению с ней ходят быстрее», вероятно, имея в виду, что та медленно заходила в кабинет.

После визита в поликлинику семейная пара отправилась в больницу, где женщине оказали помощь.

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