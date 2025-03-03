Россиянин поссорился с соседом из-за собаки и отрубил ему палец лопатой

Житель Оренбурга стал фигурантом уголовного дела после ссоры с соседом из-за лая собаки, обвиняемый избил мужчину лопатой. Об этом сообщает портал «Время 56».

42-летнему жителю Оренбурга мешал лай соседской собаки, мужчина решил выяснить отношения с владельцем пса и прихватил с собой лопату. В ходе конфликта он несколько раз ударил ею оппонента и отсек ему палец на руке. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, ранее судимого подозреваемого задержали, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в ЯНАО мужчина связал, избил и ограбил соседку по даче. Злоумышленник напал на нее и нанес ей несколько ударов ножом. Связав раненой руки скотчем, он проник в ее дом и похитил имущество на сумму более 100 тысяч рублей. Пока мужчина обыскивал дом в поисках ценностей, женщине удалось позвонить в службу скорой помощи. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении, подозреваемому может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Новосибирске мужчина избил соседа, обзывавшего его пятилетнего сына из-за музыки.