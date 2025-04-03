Российским блогерам помогут создавать полезный контент

Амбассадоры всероссийского проекта «ТопБлог» президентской платформы «Россия – страна возможностей» помогут креативным авторам в 34 регионах России, сообщает пресс-служба проекта.

Как отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов, миссия амбассадоров – продвигать традиционные ценности и создавать ответственный контент.

«Общая аудитория амбассадоров охватывает десятки миллионов подписчиков. Совместно с ними и активными жителями страны официальные представители «ТопБлог» будут делиться опытом, популяризировать идеи и ценности проекта», — сказал он.

Амбассадоры проекта будут проводить встречи и мастер-классы в регионах, примут участие в форумах, а также будут запускать большие блогерские проекты.

В настоящее время все жители России могут подать заявку на образовательный трек «Медиакампус» проекта «ТопБлог», который даст базовые знания в мире блогинга.