Россиянка ударила молотком сестру, приревновав ее к мужу

В Хангаласском районе Якутии пьяная женщина приревновала сестру к мужу и напала на родственников с ножом и молотком. Об этом сообщает УМВД по республике Якутия.

Инцидент произошел 8 марта, обвиняемая отмечала праздник вместе со своей сестрой и мужем. Изрядно выпив, женщина заснула. Проснувшись от подозрительного шума на кухне, она застала там веселящихся родственников.

49-летняя жительница Якутии схватила молоток и ударила им сестру по голове, а потом взяла ножи и вонзила лезвие в руку мужа. Пострадавшим оказали необходимую помощь, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

До этого сообщалось, что в Кировской области пенсионер избил сожительницу поленом. Обвиняемый распивал спиртные напитки вместе со своей сожительницей. В какой-то момент между мужчиной и женщиной возникла ссора. В ходе конфликта 60-летний пенсионер схватил полено и несколько раз ударил им сожительницу. Травмы потерпевшей оценили как тяжкий вред здоровью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее свердловчанка из ревности разослала знакомым данные о заболевании любовницы мужа.