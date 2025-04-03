В Чувашии пьяный отец несколько месяцев истязал восьмилетнего сына

Житель Алатыря стал фигурантом уголовного дела по подозрению в истязании малолетнего сына, мужчина систематически избивал мальчика. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Чувашия.

По данным следствия, обвиняемый в течение трех месяцев издевался над собственным сыном. Мужчина избивал и оскорблял восьмилетнего мальчика, не занимался его воспитанием.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об истязании, ребенок передан матери, которая проживает отдельно. Назначено проведение ряда экспертиз, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Омске будут судить мужчину, два года истязавшего жену и сына. С заявлением в полицию обратилась пострадавшая супруга, уставшая терпеть побои. Обвиняемый, находящийся под административным надзором, скрылся и был задержан сотрудниками полиции. Было возбуждено уголовное дело, мужчину заключили под стражу. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения, фигуранту может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее россиянка ставила сына и дочь на горох с солью за плохие отметки в школе.