Неизвестный без страховки залез на 25 этаж жилого дома в Москве

Мужчина без страховки забрался на 25 этаж по фасаду здания в Москве

Неизвестный карабкался по внешней стене жилого дома на уровне 23-25 этажа в Москве. Об этом 360.ru рассказала очевидица происшествия.

По словам женщины, страховки на экстремале не было, он лез вверх, цепляясь руками за конструкцию здания. Москвичка заметила его снизу и сразу вызвала спасателей.

«Его четко, отчетливо было видно — он стоял на коробке окна. И полез по внешней стороне наверх. Это долго продолжалось», — уточнила собеседница издания.

Она не дождалась прибытия службы спасения и покинула место событий, так как ей стало плохо от увиденного. Спустя некоторое время сотрудники МЧС все же отреагировали на вызов, но никого не обнаружили.

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