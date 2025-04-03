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Неизвестный без страховки залез на 25 этаж жилого дома в Москве

Мужчина без страховки забрался на 25 этаж по фасаду здания в Москве
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Vladimir Baranov/Global Look Press

Неизвестный карабкался по внешней стене жилого дома на уровне 23-25 этажа в Москве. Об этом 360.ru рассказала очевидица происшествия.

По словам женщины, страховки на экстремале не было, он лез вверх, цепляясь руками за конструкцию здания. Москвичка заметила его снизу и сразу вызвала спасателей.

«Его четко, отчетливо было видно — он стоял на коробке окна. И полез по внешней стороне наверх. Это долго продолжалось», — уточнила собеседница издания.

Она не дождалась прибытия службы спасения и покинула место событий, так как ей стало плохо от увиденного. Спустя некоторое время сотрудники МЧС все же отреагировали на вызов, но никого не обнаружили.

Ранее петербуржец забрался на коня из колесницы на здании Главного штаба и попал на видео.

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