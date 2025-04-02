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Россиянка на своем примере убедилась в опасности приема препаратов без консультации врача

В Подмосковье врачи удалили образование из желудка девушки, желающей похудеть
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Министерство здравоохранения Московской области

Врачи Красногорской больницы удалили из желудка 19-летней пациентки большое образование. Девушка рассказала, что до этого она принимала средства, которые должны были привести ее к быстрому похудению. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Девушка поступила в больницу с жалобами на тошноту, рвоту и сильные боли в животе. Обследование показало наличие в желудке гигантского инородного тела размером 20 на 15 сантиметров. По словам пациентки, последние месяцы она принимала препараты для похудения.

Медики приняли решение об операции. Образовавшийся в желудке камень извлекли через небольшой надрез. Образование направили на экспертизу, которая прояснит природу его возникновения.

Врачи предупредили пациентку об опасности принятия препаратов без консультации со специалистом, о чем она узнала на собственном примере.

Ранее в Приморье врачи спасли пациентку с 30-сантиметрвой опухолью яичника.

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