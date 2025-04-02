«Вспомнил уроки ОБЖ»: россиянин спас женщин и детей во время землетрясения в Таиланде

Уроженец Сургута спасал женщин и детей во время землетрясения в Таиланде. Об этом сам Николай и его мать Юлия рассказали kp.ru.

Юлия Шадрина переехала в Таиланд из Сургута вместе с сыном четыре года назад. Они поселились в Бангкоке и 28 марта оказались на 10 этаже 15-этажного дома. Женщина стала искать по квартире двух кошек, а 23-летний Николай выбежал в коридор и стал помогать другим жильцам, которые пытались выбраться из здания.

«Пока я металась по разрушающейся квартире, не заметила, как мой Коля выбежал без обуви, без футболки и буквально выталкивал женщин в сторону безопасного выхода. А они кричали и плакали. Кто-то с детьми на руках, кто-то как я – с животными», — вспоминает мать юноши.

Возникла давка, но Николай продолжил сопровождать людей к эвакуационному выходу. Молодой человек рассказал, что ему удавалось действовать хладнокровно в момент катастрофы благодаря школьным знаниям.

«В момент землетрясения я вспомнил уроки ОБЖ, которые когда-то мне преподавали в России. Не какой-то конкретный урок, а именно наставление – искать эвакуационный выход. Даже в кинотеатрах, кстати, перед началом сеанса всегда говорят про запасной выход. И я вообще не рассматривал другие варианты. О каком лифте речь, если дом ходит ходуном? Слава Богу, он уже не работал, когда люди в панике нажимали кнопку вызова. Пришлось хватать за руки и поворачивать в сторону выхода тех, кто вообще не соображал, что делать. Кто-то тут же убегал, кого-то я подталкивал к двери. Все произошло за считанные минуты. Не могу это объяснить. Знал, что все будет хорошо, что все выберемся», — отмечает юноша.

Он отказался считать себя героем, так как на месте были и другие мужчины, помогавшие людям эвакуироваться. В итоге дом, где Юлия и Николай снимали квартиру, уцелел. Однако семья, пережившая столь сильное потрясение, решила переехать загород.

Ранее стало известно, что россиянин пропал в Мьянме после землетрясения.