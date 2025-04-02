Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Агрессивная собака пыталась укусить калининградку и загнала ее в море

Собака набросилась на женщину, которая бегала по берегу моря в Зеленоградске
close
Depositphotos

Агрессивный пес напал на калининградку, которая бегала по берегу моря в Зеленоградске. Об этом пострадавшая Ольга рассказала «Клопс».

Инцидент произошел вечером 31 марта, когда женщина отправилась на море, чтобы позаниматься спортом. Уже в темноте она бегала по городскому пляжу, но вдруг услышала собачий лай и увидела приближающийся силуэт животного. Собака быстро настигла Ольгу, стала рычать и попыталась ухватить ее за ногу.

«Было очень страшно. Псина буквально загнала меня в воду. Потом я включила камеру и фонарик на телефоне. Собака поумерила пыл, но сдвинуться с места не давала. Так я и стояла в набегающих волнах, пока не пришел хозяин животного», — вспоминает женщина.

Она ожидала услышать извинения от мужчины, но тот неохотно отогнал своего пса и ушел, назвав Ольгу пьяной и неадекватной.

Ранее бродячие собаки растерзали пенсионерку на кладбище в Дагестане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами