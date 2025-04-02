Агрессивная собака пыталась укусить калининградку и загнала ее в море

Собака набросилась на женщину, которая бегала по берегу моря в Зеленоградске

Агрессивный пес напал на калининградку, которая бегала по берегу моря в Зеленоградске. Об этом пострадавшая Ольга рассказала «Клопс».

Инцидент произошел вечером 31 марта, когда женщина отправилась на море, чтобы позаниматься спортом. Уже в темноте она бегала по городскому пляжу, но вдруг услышала собачий лай и увидела приближающийся силуэт животного. Собака быстро настигла Ольгу, стала рычать и попыталась ухватить ее за ногу.

«Было очень страшно. Псина буквально загнала меня в воду. Потом я включила камеру и фонарик на телефоне. Собака поумерила пыл, но сдвинуться с места не давала. Так я и стояла в набегающих волнах, пока не пришел хозяин животного», — вспоминает женщина.

Она ожидала услышать извинения от мужчины, но тот неохотно отогнал своего пса и ушел, назвав Ольгу пьяной и неадекватной.

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