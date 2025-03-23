В Петербурге охранник торгового центра напал на подростка и запер его в кладовке

В Купчино сотрудник торгового центра запер подростка в подсобном помещении после конфликта. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в ТЦ в Купчино, охранник устроил потасовку с одним из подростков. По словам очевидцев, группа детей гуляла в торговом центре, никому не мешая. Одного из мальчиков выгнали из продуктового магазина, после чего начался конфликт с охранником.

Мужчина грубо схватил несовершеннолетнего, затолкал его в подсобное помещение и запер дверь. Обратилась ли семья пострадавшего мальчика в правоохранительные органы — неизвестно.

До этого сообщалось, что в Бурятии пьяный мужчина устроил погром в магазине и избил продавца. Нетрезвый мужчина начал распивать спиртное прямо в торговом зале, продавец сделала ему замечание. В ответ хулиган перепрыгнул через прилавок и начал избивать женщину. Злоумышленника удалось скрутить, пострадавшая госпитализирована, состояние женщины оценивается как тяжелое.

Ранее в Приморье подросток попытался украсть из магазина водку и избил охранника битой.