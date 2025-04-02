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Звезда Netflix и популярный немецкий блогер умер в спортзале

Bild: немецкий блогер и актер Витторио «Вито» Пирбазари умер в спортзале
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Michael Timm/face (признан в РФ иностранным агентом) to face (признан в РФ иностранным агентом)/Global Look Press

Звезда стримингового сервиса Netflix и немецкий блогер Витторио «Вито» Пирбазари умер в спортзале, пишет Bild.

44-летний актер, бодибилдер и фитнес-специалист Витторио «Вито» Пирбазари, известный по сериалу Netflix «Псы Берлина» (2018), внезапно скончался в спортзале, который стал для него вторым домом. По сообщениям СМИ, актер упал замертво в понедельник во время тренировки. Коллега Пирбазари, актер и режиссер Саид Ибрагим, подтвердил трагическую новость в соцсетях, назвав Вито человеком с «мягким сердцем, как у десятилетнего ребенка». По предварительным данным, причиной смерти мог стать инфаркт на беговой дорожке, однако официального подтверждения пока нет.

В январе Пирбазари перенес операцию на груди — у него была разорвана правая грудная мышца, которую пришлось хирургически пришивать. Восстановление проходило непросто: после операции он попал в автомобильную аварию, получив перелом позвонка и повреждения мягких тканей.

Только 23 марта актер объявил о возвращении в спортзал после 12-недельного перерыва, начав с кардиотренировок. За день до смерти он опубликовал селфи, сообщив, что из-за недавних травм бегает медленно.

Ранее бодибилдер оторвал грудную мышцу от кости во время тренировки и попал в больницу.

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