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Жителям Подмосковья напомнили о возможности бесплатно проверить здоровье

Почти 1,5 млн человек проверили свое здоровье в Подмосковье с начала года
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Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора Московской области

Жители Московской области могут бесплатно проверить здоровье, пройдя диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр, сообщили в пресс-службе минздрава региона.

В ведомстве напомнили, что диспансеризация в Московской области реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Как отметил зампредседателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин, здоровье необходимо проверять регулярно.

«Для повышения качества и доступности медицинской помощи для пациентов мы продолжаем оснащать наши больницы современным цифровым оборудованием, ремонтируем медорганизации региона», — сказал он.

Забелин добавил, что с начала 2025 года свое здоровье проверили 1,5 млн жителей региона, что на 34,8 тыс. больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему также будет направлено заключение с указанием результатов диагностики в личный кабинет на региональном портале «Здоровье».

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