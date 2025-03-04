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Россиянин пересказал свой сон полицейским и нарвался на уголовное дело

Братчанин заявил о приснившемся ему минировании аэропорта и стал фигурантом дела
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Житель Братска сообщил о возможном минировании одного из авиарейсов и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

В полицию о подозрительном сообщении неизвестного заявил представитель диспетчерской службы аэропорта Братска. Данные о бомбе в самолете не подтвердились, и воздушное судно совершило благополучную посадку.

Отправителем ложного сообщения оказался местный житель, его задержали и допросили. Мужчина рассказал, что накануне выпил, отправился спать, а когда проснулся, вспомнил о тревожном сне — якобы на борту лайнера, на котором его жена летела из Иркутска, заложена бомба. Обеспокоенный муж решил перестраховаться и написал сообщение в службу аэропорта.

В отношении братчанина возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ему грозит до пяти лет лишения свободы, пока мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее подросток четыре месяца звонил в школы, чтобы заявить о минировании, и поплатился за это.

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