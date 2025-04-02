Российские богачи устремились на отдых в Европу

В России зафиксировали рост спроса на премиальные пляжные туры в Европу

В России туроператоры зафиксировали рост спроса на премиальные пляжные туры в Европу на лето. Об этом сообщается на официальном сайте Российского союза туриндустрии (РСТ).

По информации специалистов, с большим отрывом лидирует Италия. На втором месте располагается Греция, далее идут Испания и Португалия.

«Рост наблюдается в премиальном сегменте, тогда как спрос на отели среднего и экономичного уровня почти отсутствует», — сказала руководитель PR-направления компании Youtravel.me Наталья Чайкина.

Она добавила, что продолжительность туров сократилась в сравнении с допандемийным периодом до 7-10 дней вместо 14.

До этого специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) перечислили направления, где можно отдохнуть летом втроем дешевле 200 тыс. руб. По данным АТОР, большое количество предложений на данный момент есть в Абхазии. Турция также остается доступным направлением для отдыха россиян, хоть и цены там в последнее время значительно выросли. Семьи с ограниченным бюджетом готовы принимать летом и гостиницы на китайском острове Хайнань. Также можно рассмотреть варианты в Таиланде.

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