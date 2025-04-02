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В Анапе москвич обманул восемь человек на 126 млн рублей

В Анапе полицейские задержали мужчину за похищение более 126 млн рублей
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Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

В Крыму мужчину подозревают в мошенничестве на более чем 100 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по Анапе.

О преступлении стало известно после того, как в полицию обратились пострадавшие. По их словам, молодой человек рассказал им о своем бизнесе, связанном с добычей криптовалюты, и уговорил инвестировать в него, чтобы позже получить доход.

Поверив подозреваемому, восемь человек вложили более 126 миллионов рублей. Однако мужчина стал откладывать срок возврата денег.

После обращения полицейские поймали подозреваемого, которым оказался 23-летний москвич.

«Полицейские выяснили, что злоумышленник действовал совместно со своим знакомым из Краснодара. Сообщника объявили в федеральный розыск», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, на данный момент 23-летний фигурант находится под стражей.

До этого в Курской области завели дело о мошенничестве с «зубами дракона» на 156 млн рублей.

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