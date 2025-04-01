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Во Владивостоке врачи удалили пациентке гигантскую опухоль яичника

В Приморье врачи спасли пациентку с 30-сантиметровой опухолью яичника
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Тысячекоечная больница г.Владивосток

Хирурги Тысячекоечной больницы Владивостока спасли женщину с огромной опухолью яичника, новообразование удалось успешно удалить. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Новообразование обнаружили случайно во время плановой диспансеризации. 52-летнюю женщину экстренно госпитализировали, так как промедление могло стоить ей жизни. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства, опухоль размером 30 см успешно удалили.

После операции женщина некоторое время находилась под наблюдением врачей и была выписана на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

До этого сообщалось, что в Челябинской области хирурги удалили женщине опухоль весом 6 кг. Жительница Миасса обратилась в медицинское учреждение с жалобами на дискомфорт в области спины, медики обнаружили у нее липому, которая начала сдавливать сосуды, верхняя часть новообразования некротизировалась. Выяснилось, что пациентка знала об опухоли, но в течение 10 лет не посещала врача.

Ранее в Вологодской области врачи спасли беременную с гигантской опухолью.

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