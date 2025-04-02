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Американка сходила на свидание с полицейским и угнала его служебную машину

В США женщина угнала машину полицейского, с которым была на свидании
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Shutterstock

Американка угнала машину у полицейского после того, как сходила с ним на свидание, пишет Local10.

Все произошло вечером 30 марта, когда 27-летняя Андреа Мари Ассаф и полицейский, проживающие в одном многоквартирном доме, решили сходить в бар. После встречи мужчина подвез свою спутницу до жилого комплекса. Ассаф, которая работала агентом по недвижимости и имела специальный ключ-брелок от некоторых помещений в здании, умудрилась проникнуть в его квартиру и выкрасть ключи от автомобиля, выданного департаментом полиции города Майами.

Девушка завела служебную машину и выехала на 72-ю Юго-Западную авеню, а затем отправила мужчине сообщение с фотографией, на которой она находится за рулем. Офицер попросил Ассаф «не управлять автомобилем», та послушалась и вернула его на парковку. Однако когда мужчина пришел в квартиру девушки, чтобы забрать ключи от машины, она бросила в него телефон и попала в затылок.

Вскоре Ассаф задержали и поместили за решетку под залог в $8,5 тыс. Ее обвиняют в краже со взломом, угоне транспортного средства и нападении на сотрудника полиции.

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