В Ленобласти мальчик не выжил после выпадения из окна

В Сертолово ребенок выпал из окна, его не спасли

В Ленобласти ребенка не спасли после выпадения из окна. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Сертолово, на улице Ларина. По версии сотрудников правоохранительных органов, мальчик выпал из окна третьего этажа. Прибывшие на место медики попытались реанимировать пострадавшего, но спасти не смогли. Причины произошедшего не уточняются.

Сейчас проводятся все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

«Материал передан в следственные органы для принятия процессуального решения», – сообщается в публикации.

По данным «Фонтанки», предварительно, годовалый мальчик поднялся на подоконник с помощью игрушечной машины, но в какой-то момент потерял равновесие и упал вниз.

Известно, что ребенок жил в семье мигрантов, ее считали благополучной.

До этого в Петербурге 14-летний мальчик выпал из окна многоэтажного дома. Пострадавший получил серьезные травмы, его направили в реанимацию.

Ранее в Петербурге девушка и молодой человек сорвались с восьмого этажа жилого дома.