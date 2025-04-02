Россияне рассказали об отношении к региональным ограничениям на продажу алкоголя

Каждый пятый россиянин поддержал территориальные ограничения на продажу алкоголя

Полную поддержку территориальным ограничениям на продажу алкоголя выразили 20% россиян, 8% одобрили их только для регионов с критической ситуацией, 30% сохраняют нейтральную позицию, 2% предлагают создать специальные «алкозоны» по типу игровых, а 40% выступают против любых запретов, считая их ущемлением прав. Такие данные предоставили аналитики медиахолдинга Rambler&Co, изучившие мнение жителей страны по поводу введенных в ряде регионов ограничений на продажу горячительных напитков.

Согласно опросу, 45% респондентов выступают за сохранение текущего федерального «графика» продаж алкоголя с 8:00 до 23:00. Еще 26% допускают круглосуточную продажу.

Среди региональных моделей наибольшую поддержку (15%) получил якутский вариант — с 14:00 до 20:00. Чеченская схема (с 8:00 до 10:00) набрала 7% голосов, тувинская (с 11:00 до 15:00) — 3%, вологодская (с 12:00 до 14:00) — 4%.

Более трети респондентов (38%) видят решение проблемы через воспитание молодежи, а не запреты, 31% поддерживают повышение возрастного ценза при продаже алкоголя до 21 года, тогда как 13% считают 18-летний порог оптимальным.

Усилить контроль за соблюдением существующих норм, а не придумывать новые, предлагают 18% опрошенных.

Пропаганда ЗОЖ лидирует среди предлагаемых мер (53%) против распространения алкогольной зависимости, 22% выступают за усиление контроля продаж несовершеннолетним, 17% — за реализацию спиртного только в специализированных магазинах. Менее популярны идеи специальных налогов (3%), доставки с верификацией (3%) и повышения цен (2%).

Помимо этого, половина участников опроса уверены, что все запреты можно обойти. 20% считают, что после ввода ограничений популярность алкоголя возрастает. Лишь 14% верят в реальное снижение потребления, а 16% — в незначительное.

Рост нелегального рынка в случае ужесточения ограничений прогнозируют 72% опрошенных.

Напомним, в марте село Малый Нарын в Бурятии полностью отказалось от продажи алкоголя на своей территории.

В Вологодской области в этом же месяце сократили время продажи спиртных напитков до двух часов в будние дни.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 24 по 28 марта, охват составил 35,2 тыс. интернет-пользователей.