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В Подмосковье девушка попала в больницу после приема таблеток для похудения

В Подмосковье врачи спасли девушку, пытавшуюся быстро похудеть
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Портал Правительства Московской области

Красногорские врачи удалили крупное образование из желудка 19-летней девушки, которая пыталась быстро похудеть. Об этом сообщает минздрав Московской области.

19-летняя девушка поступила в медицинское учреждение с жалобами на сильные боли в области живота, рвоту и тошноту. В ходе обследования врачи обнаружили в желудке пациентки инородное тело размером 20 см.

Девушка рассказала, что решила сбросить пару лишних килограммов и приобрела в сети таблетки для быстрого похудения. Препарат она принимала в течение двух месяцев, после чего ее состояние ухудшилось.

«Из-за больших размеров и плотной консистенции желудочного камня, мы приняли решение провести операцию, в ходе которой удалили образование через небольшой разрез. О составе безоара и причинах его возникновения более точно можно будет говорить, когда будут готовы результаты гистологического исследования», — рассказал заведующий хирургическим отделением Красногорской больницы Николай Мурашов.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, пациентку готовят к выписке. Медики предупредили девушку об опасности принятия препаратов без консультации с врачом.

Ранее желавшая похудеть 11-летняя девочка из Туапсе отравилась лекарством от гриппа.

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