Россиянина лишили свободы за попытку теракта в Ессентуках

Жителя Ставропольского края осудили на 20 лет за попытку теракта на газовой сети

Жителя Ставропольского края Руслана Белого приговорили к 20 годам лишения свободы за попытку совершить теракт на газораспределительной сети. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Южного окружного военного суда.

По данным следствия, в мае 2023 года мужчина установил контакт с участником украинского легиона «Свобода России» (организация запрещена в России) и вступил в его ряды. Далее он начал изучать места, подходящие для террористической атаки, и переслал фотографии и координаты соответствующих объектов своему куратору.

В результате в качестве цели была выбрана газораспределительная сеть в Ессентуках. Получив задание совершить теракт на объекте, Белый приобрел в магазинах компоненты для изготовления взрывного устройства и отвез их в арендованную квартиру. Однако сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Ставропольского края до того, как он успел претворить задуманное в жизнь.

Как рассказал источник агентства, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям. Речь идет об участии в деятельности террористической организации, государственной измене, покушении на теракт и попытке создания взрывного устройства.

«Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима», — отметил представитель суда.

Он добавил, что первые три года от назначенного срока Белый проведет в тюрьме. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 550 тыс. рублей.

Ранее жителя Казани арестовали по обвинению в совершении теракта на железной дороге.