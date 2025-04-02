В Rutube рассказали о росте интереса россиян к платформе

За три месяца 2025 года библиотека видеохостинга Rutube выросла более чем на 60 млн видео и сегодня составляет 388 млн единиц контента. Об этом заявил заместитель генерального директора, глава цифрового блока «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский (Rutube входит в состав холдинга).

«Мы постоянно работаем над привлечением аудитории и новых авторов на платформу, чтобы у зрителей был доступ ко всему спектру контента», — сообщил Сергей Косинский.

Он отметил, что рост просмотров наблюдается во всех категориях контента, в том числе, благодаря пополнению библиотеки.

Наибольшей популярностью у зрителей пользуется развлекательный контент и видеоигры (22,79 %), сериалы и фильмы (10,62 %), а также детский контент и мультфильмы (9,86%).

По словам Косинского, платформа активно сотрудничает с блогерами и лидерами общественного мнения, которые делают контент на социально значимые и политические темы.

«Всего на данный момент на Rutube представлены более 660 таких авторов и многие размещаются только у нас. За март количество подобного контента превысило 200 тыс. видео с суммарным количеством просмотров более 100 млн. Это и авторские блоги в формате коротких разборов актуальных событий, интервью с экспертами, а также общественно-политические программы», — добавил Сергей Косинский.